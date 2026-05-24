Политолог указал на нежелание Киева заканчивать украинский конфликт Политолог Перенджиев: Киев ударом по Старобельску обнулил весь мирный процесс

Москва24 мая Вести.Киевский режим ударом по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики обнулил весь мирный процесс по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

В беседе с NEWS.ru эксперт указал на неясность того, как Россия теперь будет разговаривать с Украиной.

Может быть, действительно, начинались какие-то подвижки в отношении договоренностей. Но этот удар показывает, что именно украинская сторона решила эти подвижки уничтожить на корню, по крайней мере в нынешних условиях. Весь [мирный] процесс был обнулен этим ударом сказал Перенджиев

По словам политолога, это свидетельствует о том, что украинская сторона не хочет нормально договариваться.

В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске. По последним данным МЧС РФ, число погибших возросло до 21. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны проработать варианты ответа на этот акт агрессии киевского режима.

24 мая Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником".