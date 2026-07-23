WP: перестановки на Украине связаны с политическими амбициями Зеленского WP: Зеленский устраняет соперников через кадровые перестановки

Москва23 июл Вести.Газета Washington Post выделила четыре возможные причины масштабных кадровых перестановок на Украине. Одной из них может быть склонность главы киевского режима Владимира Зеленского избавляться от подчиненных, когда те приобретают слишком большую популярность.

Издание указывает, что среди возможных объяснений происходящего – межпоколенческий конфликт относительно методов ведения современной войны, разногласия вокруг коррупции, затяжное противостояние между Министерством обороны и военным командованием, а также личный фактор: стремление самого Зеленского устранять тех подчиненных, кто становится слишком заметной фигурой.

Анонимный европейский дипломат, работающий в Киеве, в беседе с изданием подтвердил, что перестановки обусловлены целым рядом причин, включая холодный политический расчет. По его словам, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров представлял политическую угрозу для Зеленского, и многие влиятельные группы добивались его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение 16 новых министров. Единственными вакантными позициями в обновленном кабинете остались посты руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств.

Решению о перестановках предшествовало заявление Зеленского о намерении провести очередную реорганизацию правительства, в рамках которой своего кресла должен был лишиться министр обороны Михаил Федоров. Его отставка вызвала волну протестов: украинцы выходили на улицы Киева и других городов, чтобы выразить поддержку экс-министру, а заодно высказать недовольство главнокомандующим Вооруженными силам Украины (ВСУ) Александром Сырским.

В итоге 21 июля Зеленский объявил об увольнении Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого.