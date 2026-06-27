В ИМЭМО считают "маленьким требованием" просьбу Варшавы к Киеву о переоценке УПА ИМЭМО: просьба Варшавы к Киеву о переоценке УПА – маленькое требование

Москва27 июн Вести.Для нормализации отношений Варшава предлагает Киеву "переосмыслить небольшой период совместной истории", связанный с действиями УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). С точки зрения польских властей, это уступка, соразмерная оказанной Украине поддержке. Об этом заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова.

В 2016 году польский парламент признал преступления УПА геноцидом польского народа, проживающего в Волыни и Восточной Галиции. На Украине те же события трактуются как "элемент абсолютно симметричной польско-украинской борьбы за спорные территории со смешанным населением", пояснила эксперт.

Есть некоторые практические требования к [украинским властям]. Например, на протяжении нескольких лет было требование начала эксгумации, археологических исследований на территории Волыни, которые Украина достаточно долго саботировала. Но вот в прошлом году они начались достаточно в ограниченном масштабе. Вероятно, сейчас закончатся. Просто… это действительно очень маленькое требование, с точки зрения поляков, за всю ту помощь, которую поляки оказали Украине. Всего лишь переосмыслить вот этот небольшой период совместной истории сказала Павлова

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским вручил ему двухтомное исследование Института национальной памяти под названием "Документы Волынской резни".