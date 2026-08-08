РУСАДА дисквалифицировало теннисиста Карловского на три года за допинг

Российского теннисиста в день рождения отстранили за допинговое нарушение РУСАДА дисквалифицировало теннисиста Карловского на три года за допинг

Москва8 авг Вести.Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от участия в соревнованиях теннисиста Евгения Карловского сроком на три года. Срок дисквалификации спортсмена исчисляется со времени вынесения решения, а именно с 29 июня 2026 года, сообщает РУСАДА.

Поводом для наказания теннисиста стали нарушения регламента предоставления сведений о своем местонахождении, а также предъявление поддельных медицинских справок.

В 2018 году Карловский одержал победу на турнире серии ATP Challenger в одиночном разряде. Его личным рекордом в мировом табеле о рангах стало 211-е место, занятое в 2019 году.

Ранее российская теннисистка Кристина Лютова в 16 лет стала победительницей своего дебютного турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США) с призовым фондом $283 тыс., обыграв представительницу Чехии 114-ю ракетку мира Дарью Видманову.