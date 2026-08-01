Россиянка Лютова в 16 лет одержала победу в дебютном турнире WTA в Мемфисе 16-летняя российская теннисистка Лютова выиграла дебютный турнир WTA в Мемфисе

Москва3 авг Вести.Российская теннисистка Кристина Лютова в 16 лет стала победительницей своего дебютного турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США) с призовым фондом 283 тысячи долларов, обыграв представительницу Чехии 114-ю ракетку мира Дарью Видманову.

Игра продлилась 2 часа 1 минуту и завершилась победой россиянки со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

16‑летняя Кристина Лютова впервые выступила на турнире уровня WTA и сразу одержала победу. Она стала самой юной чемпионкой WTA с 2019 года: тогда титул в Линце завоевала 15‑летняя Кори Гауфф из США. Кроме того, Лютова — первая теннисистка, родившаяся в 2010‑х годах, которой удалось выиграть турнир WTA.

Между тем, 19 июля российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира ATP-250 в шведском Бостаде. Россиянин в финальном поединке обыграл представителя Италии Лучано Дардери в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Кроме того, 11 июля российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финальном матче юниорского Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу россиянки.