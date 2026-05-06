Москва6 мая Вести.Средняя посещаемость матчей с участием самарского футбольного клуба "Крылья Советов" за последнее время повысилась. Об этом заявил ИС "Вести" председатель совета директоров ФК Дмитрий Яковлев.

Он отметил, что еще пару лет назад на стадионе присутствовало в среднем около 7 тыс. болельщиков.

Мы повысили количество людей, к нам стали ходить на стадион: 25,2 тыс. на ЦСКА, 22 тыс. - "Спартак"… Был небольшой у нас кризис два года назад - 7 тыс. ходило. Сейчас у нас 12-13 тыс. ходят в среднем заявил Яковлев

Он также рассказал, почему самарский клуб готов и дальше делить свой домашний стадион с тольяттинским "Акроном".