Дерево упало на пути на Арбатско-Покровской линии московского метро

На синей ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути Дерево упало на пути на Арбатско-Покровской линии московского метро

Москва27 апр Вести.Сбой в движении произошел на Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В настоящее время поезда на синей ветке подземки двигаются с увеличенными интервалами.

На Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Ранее московский Дептранс предупредил о затяжном снегопаде. Водителей, которые успели поменять зимнюю автомобильную резину на летнюю, просят воспользоваться общественным транспортом.

По данным синоптиков, в Москве за сутки выпала уже половина месячной нормы осадков.