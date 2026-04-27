Москва27 апрВести.Сбой в движении произошел на Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
В настоящее время поезда на синей ветке подземки двигаются с увеличенными интервалами.
На Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на путиговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Ранее московский Дептранс предупредил о затяжном снегопаде. Водителей, которые успели поменять зимнюю автомобильную резину на летнюю, просят воспользоваться общественным транспортом.
По данным синоптиков, в Москве за сутки выпала уже половина месячной нормы осадков.