Москва3 маяВести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил отбой воздушной опасности в регионе.
Информация об этом была опубликована в его канале в мессенджере MAX в 8.34.
Отбой воздушной опасности в Ленинградской области.сказано в сообщении
Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку вражеских дронов. Было сбито более 60 целей.
Также сообщалось, что в ночь на воскресенье, 3 мая, аэропорт Санкт-Петербурга Пулково приостанавливал работу в целях безопасности.