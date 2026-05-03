Дрозденко объявил отбой воздушной опасности в Ленобласти В Ленобласти отменили воздушную опасность

Москва3 мая Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил отбой воздушной опасности в регионе.

Информация об этом была опубликована в его канале в мессенджере MAX в 8.34.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. сказано в сообщении

Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку вражеских дронов. Было сбито более 60 целей.

Также сообщалось, что в ночь на воскресенье, 3 мая, аэропорт Санкт-Петербурга Пулково приостанавливал работу в целях безопасности.