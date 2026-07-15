ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Югре ФСБ: в Югре предотвращен теракт на нефтяном предприятии, подозреваемый задержан

Москва15 июл Вести.Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из нефтяных предприятий в Югре, россиянин, подозреваемый в указанном преступлении, задержан в Тюменской области. Об этом сообщил Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ России.

Подозреваемый в одном из мессенджеров установил контакт с представителями украинских спецслужб и передавал им сведения о расположенных в регионе объектах топливно-энергетического комплекса. Также по заданию куратора он изъял из схрона самодельное взрывное устройство (СВУ) для совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтяной промышленности в Нягани. Однако пытавшийся скрыться злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России вблизи тайника

В ходе осмотра места происшествия изъято СВУ, состоящее из взрывчатого вещества иностранного производства массой 1,5 кг, электродетонатора и таймера-замедлителя, а также мобильные телефоны, содержащие переписку фигуранта с куратором говорится в сообщении ведомства

Таким образом, уголовное дело было возбуждено по ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Расследование продолжается.