Москва27 апр Вести.ФСБ России опубликовала видео операции в Республике Коми, в ходе которой были ликвидированы два агента Киева, собиравшиеся с помощью дронов устроить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии.

Инцидент произошел в Ухте. На опубликованных ФСБ кадрах видно, что в момент задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

Также на видеозаписи с телами ликвидированных показано, что у них при себе были пистолеты Макарова.

Ранее ведомство сообщало, что в регионе была предотвращена диверсия: двое граждан России, действуя по заданию украинских спецслужб, пытались совершить взрыв на нефтеперерабатывающем объекте. Для этого использовались дроны с самодельными взрывными устройствами, которые злоумышленники изъяли из заранее оборудованного схрона.

По данным ФСБ, при попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

Также Центр общественных связей ФСБ обнародовал фрагмент перехваченного диалога преступников, которые по указаниям украинских спецслужб готовили диверсию. Из сообщений одного из диверсантов с куратором следует, что для организации пожара на НПЗ они планировали использовать так называемую "волшебную" смесь.