"Уралвагонзавод" опроверг информацию о сокращениях персонала

Москва16 апр Вести.Входящий в госкорпорацию "Ростех" концерн "Уралвагонзавод" опроверг распространяемые в интернете сообщения о якобы планируемом массовом сокращении персонала.

В пресс-службе предприятия заявили, что информация о сокращении до 60% сотрудников и проведении мобилизационных мероприятий не соответствует действительности.

В утренние часы в социальных сетях и мессенджерах появился документ, внешне напоминающий служебное письмо. Сотрудники завода оперативно выявили признаки подделки говорится в сообщении

Среди них – использование неверного бланка, некорректные инициалы и подпись, а также регистрационные номера, не соответствующие внутреннему документообороту предприятия.

В компании подчеркнули, что концерн продолжает работу в штатном режиме и не планирует сокращений. Напротив, на предприятии ведется постоянный набор сотрудников, в том числе с обучением. Также отмечается, что завод стабильно выполняет все государственные контракты.

Ранее "Уралвагонзавод" отправил в российскую армию эшелон с новой партией танков Т-90М "Прорыв". В пресс-службе предприятия уточнили, что в танки вложили тактические аптечки от Народного фронта, а также памятные сувениры, альбомы с рисунками и пожеланиями детей сотрудников "Уралвагонзавода".