Москва18 маяВести.Суд отправил в следственный изолятор бывшего руководителя ГУ МЧС по Брянской области Александра Кобзева по делу о склонении к превышению должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.
Фигуранта арестовали на два месяца.
Выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации Кобзева А. Н. ... склонившего руководящих сотрудников ГУ МЧС России по Брянской области к превышению должностных полномочий в интересах возглавляемой им коммерческой структурыговорится в сообщении
Кобзев возглавлял управление МЧС с 2007 по 2014 годы.