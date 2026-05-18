Экс-главу брянского ГУ МЧС заключили под стражу Суд арестовал экс-главу ГУ МЧС по Брянской области Кобзева

Москва18 мая Вести.Суд отправил в следственный изолятор бывшего руководителя ГУ МЧС по Брянской области Александра Кобзева по делу о склонении к превышению должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Фигуранта арестовали на два месяца.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации Кобзева А. Н. ... склонившего руководящих сотрудников ГУ МЧС России по Брянской области к превышению должностных полномочий в интересах возглавляемой им коммерческой структуры говорится в сообщении

Кобзев возглавлял управление МЧС с 2007 по 2014 годы.