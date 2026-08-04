Главе ЧВК "Ястреб" грозит 20 лет за мошенничество и убийство

Прокурор запросил 20 лет особого режима для главы ЧВК "Ястреб" Главе ЧВК "Ястреб" грозит 20 лет за мошенничество и убийство

Москва4 авг Вести.Гособвинение запросило 20 лет лишения свободы в колонии особого режима для основателя ЧВК "Ястреб" Алексея Марущенко. Его уголовное дело в закрытом режиме рассматривает Белгородский районный суд, сообщает РБК.

Марущенко обвиняют по целой серии тяжких статей УК РФ, включая мошенничество (98 эпизодов), похищение человека, вымогательство, превышение полномочий и убийство.

По версии следствия, основатель ЧВК продавал военнослужащим "особые условия" прохождения службы, которые в реальности не предоставлялись. Потерпевшими по делу признаны 90 человек, а совокупный ущерб превысил 8 млн рублей.

Марущенко заключил досудебное соглашение и дал показания на экс-командующего 44-м армейским корпусом генерал-майора Александра Дембицкого. По данным СКР, генерал за взятку в 4 млн рублей фактически передал главе ЧВК управление штурмовыми подразделениями, что позволило реализовать мошенническую схему.