Каллас рассказала, почему ЕС не присоединился к "Совету мира" Трампа

Каллас указала на несоответствие "Совета мира" резолюции Совбеза ООН

Москва21 апр Вести.Европейский союз (ЕС) не присоединяется к "Совету мира" президента США Дональда Трампа, поскольку считает, что он не соответствует резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова передает "Интерфакс".

Согласно ее заявлению, резолюция СБ ООН требует учета роли палестинцев и установления временного статуса "Совета мира".

Но в уставе созданной организации не упоминаются все эти важные для нас моменты, и именно поэтому мы не можем присоединиться к этому "Совету мира" передает слова Каллас агентство

При этом она подчеркнула, что ЕС и Соединенные Штаты продолжают совместную работу по восстановлению мира в секторе Газа.

Между тем в МИД РФ заявили, что из-за ситуации на Ближнем Востоке появились вопросы к реальным целям "Совета мира".