"Думают, что у нас президента нет": румынский депутат пошутила о власти в стране Евродепутат Шошоакэ заявила, что Румыния управляется из Брюсселя

Москва5 июн Вести.Румынский депутат Диана Шошоакэ пошутила о политическом кризисе в своей стране, сказав, что не может передать "теплые приветы" от президента, так как в государстве, "как многие думают, нет президента". Такое заявление прозвучало в ходе сессии Петербургского международного экономического форума, где выступила член Европарламента.

Обращаясь к российскому лидеру, парламентарий отметила, что жители Румынии фактически остались без сильной власти президента, так как страна управляется из Брюсселя.

К сожалению, не могу передать вам тёплые приветы от нашего президента, потому что у нас и президента-то нет, как многие думают заявила она

Шошоакэ также подчеркнула, что простые граждане не хотят войны с Россией и выступают против поставок оружия киевскому режиму.

Тема "приветов" от зарубежных лидеров продолжилась и в выступлении американского гостя форума. Ранее председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Кук передал президенту России приветствие от "хорошего друга, президента Трампа".

Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу ответил Путин

Кук также признался в любви к Санкт-Петербургу, отметив мужество города, пережившего блокаду, в отличие от его родной Атланты, уничтоженной в годы Второй мировой войны.