Москва5 июнВести.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ, комментируя открытое письмо Владимира Зеленского, призвал его идти на выборы в соответствии с конституцией Украины.
Он отметил, что удержание власти вне конституционных рамок приравнивается к узурпации.
Надо не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного законасказал Путин
Российский лидер напомнил, что вопрос организации президентских выборов на Украине уже поднимался, но по неизвестной причине затих.
Накануне Зеленский обнародовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямые переговоры между Киевом и Москвой.