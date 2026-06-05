Путин призвал Зеленского идти на выборы в соответствии с конституцией Украины

Путин посоветовал Зеленскому не бояться выборов Путин призвал Зеленского идти на выборы в соответствии с конституцией Украины

Москва5 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ, комментируя открытое письмо Владимира Зеленского, призвал его идти на выборы в соответствии с конституцией Украины.

Он отметил, что удержание власти вне конституционных рамок приравнивается к узурпации.

Надо не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона сказал Путин

Российский лидер напомнил, что вопрос организации президентских выборов на Украине уже поднимался, но по неизвестной причине затих.

Накануне Зеленский обнародовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямые переговоры между Киевом и Москвой.