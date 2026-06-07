Матвиенко указала на ошибку Зеленского перед публикацией письма Путину Матвиенко: Зеленскому следовало бы отменить свой указ о запрете переговоров с РФ

Москва7 июн Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следовало бы сначала официально отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Москвой. Об этом Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда прокомментировала открытое письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину, обратив внимание на нахальные формулировки. В частности, она указала, что Зеленский в своем послании "разрешил" России провести парад на Красной площади в честь Дня Победы.

Если уж он решился писать письма нашему президенту, то в начале письма он должен был написать: "Я отменяю свой указ, запрещающий вести с вами переговоры". А потом уже дальше по тексту. Ну, он столько всего наговорил… там уже заговариваться люди начинают сказала Матвиенко

Сенатор высказалась за то, чтобы диалог для достижения мирного соглашения продолжался, однако он должен быть реальным. Матвиенко подчеркнула, что Европа предлагает как раз имитацию переговоров, причем основным предметом обсуждения становится то, кто будет их вести, а не конкретные шаги к миру.

Вы положите план, предложение ваше резюмировала она

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал письмо Зеленского как "несколько страниц хамства" с единственным предложением в финале. При этом, по его словам, Москва давно дала на него ответ.