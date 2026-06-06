Times of India: Зеленский вышел из себя после ответа Путина на его письмо

В Индии заявили, что ответ Путина на письмо привел Зеленского в бешенство Times of India: Зеленский вышел из себя после ответа Путина на его письмо

Москва6 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский рассвирепел, услышав ответ президента России Владимира Путина на его письмо. Об этом пишет Times of India.

Журналисты издания опубликовали сюжет под названием "Путин публично унижает Зеленского, выбрасывая его письмо в мусорку. Ярость в Киеве".

По словам авторов, Зеленский после этого якобы обвинил РФ в том, что она не заинтересована в урегулировании конфликта.

Ранее Зеленский направил Путину письмо, в котором предложил провести личную встречу и установить режим прекращения огня.

Российский лидер отметил, что письмо главы киевского режима – это не попытка создать условия для личной встречи, а желание сформировать ситуацию, когда подобная встреча невозможна.