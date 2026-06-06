"Как обиженный ребенок": Мендель высказалась о письме Зеленского Путину Мендель: письмо Зеленского Путину - это послание обиженного ребенка

Москва6 июн Вести.Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину - послание обиженного ребенка, а не зрелого политика, заявила бывший секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она подчеркнула, что его позиция не ведет к прекращению украинского конфликта, а, напротив, лишь продлевает страдания его соотечественников.

Подлинный лидер ценит будущее своего народа, а вместо утешения собственного эго ведет переговоры без попыток оскорблять собеседников, настояла Мендель.

Вместо этого письмо обнаруживает позицию обиженного ребенка: возмущенную, отстраненную и, кажется, не осознающую всей человеческой катастрофы. Личный имидж в нем ставится выше морального долга избавить людей от дальнейших потерь. В конечном счете мудрость - не в театральной силе, а в смиренном мужестве выбрать переговоры и сохранить жизнь подытожила экс-секретарь Зеленского в соцсети Х

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что президент России Владимир Путин достойно ответил на провокацию Зеленского и его "европейских пиар-спонсоров", из-за чего те оказались "на лопатках".