Кузнецова: никто в мире не может быть в безопасности из-за агрессии Киева

Москва22 мая Вести.Никто в мире не может быть в безопасности из-за действий киевского режима, все государства должны быть обеспокоены, заявила в интервью ИС "Вести" вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Она привела в пример падение БПЛА в Латвии, подчеркнув, что все государства Европы находятся в опасности.

Те, кто не жалеет собственных детей, не пожалеет ничьих детей. Вот этот рассадник, вот эти метастазы зла, которые сегодня сконцентрированы киевским режимом, которые сегодня распространяются на все государства, и никто не может быть в безопасности. Дети все, и родители все должны быть обеспокоены. Потому что уже сегодня беспилотники падают в Латвию, уже они простираются, это зло, эти метастазы, уже рассадник по всем государствам Европы заявила Кузнецова

Ранее Национальные вооруженные силы Латвии сообщали, что обнаружили как минимум один беспилотник в небе над страной.