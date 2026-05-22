Москва22 мая Вести.Бесхребетность и отсутствие реакции международных организаций на действия Киева в Старобельске ставят под сомнение необходимость их существования. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Вот это бездействие, вот эта бесхребетность международных правозащитных организаций просто заставляет сомневаться в необходимости их существования и требует срочной модернизации вообще всех этих организаций рассказала Кузнецова

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что смена генерального секретаря ООН дает надежду, что в международной организации будет наведен порядок.