ВС РФ продолжают продвижение к Дружковке, сообщил Пушилин Пушилин сообщил о продвижение ВС РФ к Дружковке

Москва13 июл Вести.Вооруженные силы РФ продвигаются к Дружковке, несмотря на попытки противника сдержать наступление авиацией. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что подразделения российских войск продвигаются в районе поселка Алексеево-Дружковка.

Там мы видим, что противник применяет или пытается применять в том числе даже авиацию для того, чтобы сдержать продвижение наших подразделений по трассе уже непосредственно к самой Дружковке. Наши бойцы понимают, что с этим делать, и эта работа продолжается сообщил Денис Пушилин

Ранее сообщалось, что операторы беспилотных систем ВС РФ помогают российским штурмовикам зайти в поселок Алексеево-Дружковка к северо-западу от освобожденного недавно города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).