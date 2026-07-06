Глава ДНР: более 1 тысячи мирных жителей остаются в Константиновке

Пушилин: более 1 тысячи гражданских остаются в Константиновке Глава ДНР: более 1 тысячи мирных жителей остаются в Константиновке

Москва6 июл Вести.Свыше тысячи мирных жителей остаются в освобожденной Константиновке в ДНР, сообщил в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Вооруженные силы РФ 3 июля полностью освободили Константиновку. Президент РФ Владимир Путин указывал, что взятие города имеет важное стратегическое значение.

По словам Пушилина, ВСУ сделали из Константиновки настоящую крепость, превратив многоэтажки в укрепленные позиции, а промышленную зону - в опорный пункт.

Согласно той информации, которую мы получаем от наших военнослужащих, предположительное количество гражданских лиц, которые остаются в Константиновке, более 1 000 человек отметил глава ДНР

Он указал, что на данный момент нет возможности проверить каждый подвал и укрытие, эту работу параллельно проводят с военнослужащими, а позже туда смогут отправиться специалисты.

По данным ВС РФ, боевики ВСУ отброшены на насколько километров от Константиновки, начались бои на окраинах поселка Алексеево-Дружковка.