Крымский мост открылся для автотранспорта Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено

Москва17 июн Вести.На Крымском мосту возобновлено движение автомобильного транспорта после непродолжительно перерыва, связанного с усилением мер безопасности на фоне ракетной опасности и угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено говорится в канале информационного центра, который отслеживает обстановке на подъездах к переправе со стороны Крыма и Краснодарского края

Там также уточнили, что, по состоянии на 5.00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

Ранее на полуострове и в Краснодарском крае была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА, а затем объявлялась также ракетная опасность.