Москва7 июнВести.В результате удара ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области никто не пострадал. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об ударе по мосту на границе с Крымом, после чего движение через пункт пропуска "Джанкой" было временно перекрыто.
Пострадавших, слава Богу, при ударе по мосту, нетсказал Василенко
По его словам, которые приводит РИА Новости, специалисты продолжают оценивать последствия атаки.