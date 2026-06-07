Власти Херсонской области сообщили об отсутствии пострадавших при ударе по мосту

Никто не пострадал при ударе ВСУ по мосту в Херсонской области Власти Херсонской области сообщили об отсутствии пострадавших при ударе по мосту

Москва7 июн Вести.В результате удара ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области никто не пострадал. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об ударе по мосту на границе с Крымом, после чего движение через пункт пропуска "Джанкой" было временно перекрыто.

Пострадавших, слава Богу, при ударе по мосту, нет сказал Василенко

По его словам, которые приводит РИА Новости, специалисты продолжают оценивать последствия атаки.