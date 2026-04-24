Москва24 апрВести.За прошедшие сутки один мирный житель Херсонской области пострадал в результате украинских атаках. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
В Великих Копанях … вследствие удара БПЛА по легковому автомобилю пострадал мужчина 1993 г.р. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
В результате обстрелов и воздушных ударов повреждены здание лечебно-профилактического учреждения в Бехтерах, административное здание в Горностаевке, частные жилые дома в Райском и Новой Маячке. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет.
Ранее в этот день стало известно, что сотрудник ГУ МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин и его супруга погибли при атаке украинского беспилотника.