За прошедшие сутки один мирный херсонец пострадал при украинских атаках

Москва24 апр Вести.За прошедшие сутки один мирный житель Херсонской области пострадал в результате украинских атаках. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

В Великих Копанях … вследствие удара БПЛА по легковому автомобилю пострадал мужчина 1993 г.р. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ написал он в своем канале в мессенджере MAX

В результате обстрелов и воздушных ударов повреждены здание лечебно-профилактического учреждения в Бехтерах, административное здание в Горностаевке, частные жилые дома в Райском и Новой Маячке. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет.

Ранее в этот день стало известно, что сотрудник ГУ МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин и его супруга погибли при атаке украинского беспилотника.