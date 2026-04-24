Сотрудник МЧС и его супруга погибли при атаке БПЛА в Херсонской области

Сотрудник МЧС и его жена погибли при атаке БПЛА в Херсонской области Сотрудник МЧС и его супруга погибли при атаке БПЛА в Херсонской области

Москва24 апр Вести.Сотрудник ГУ МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин и его супруга погибли при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата погибли … полковник внутренней службы Иван Бузин со своей супругой… Погибший сотрудник многие годы служил в системе МЧС России, добросовестно исполнял свой долг по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Он зарекомендовал себя как ответственный, грамотный и отзывчивый специалист, пользовался уважением в коллективе говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Руководство ГУ МЧС и коллеги погибшего выразили глубокие соболезнования его семье и близким. Им будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе материальная и психологическая.