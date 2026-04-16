Москва16 апр Вести.Руководитель американской технологической корпорации Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ) Марк Цукерберг разрабатывает собственного ИИ-двойника, чтобы передать ему часть своих обязанностей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, Цукерберг создает свою виртуальную версию с использованием технологии Meta по созданию цифровых персонажей. Искусственный интеллект обучается воспроизводить манеру поведения главы компании, его публичные выступления, а также изучает его подходы к стратегическому развитию корпорации.

Как отмечает Bloomberg, сотрудники Meta в перспективе смогут взаимодействовать с виртуальной версией руководителя. Предполагается, что это поможет им сильнее чувствовать связь с начальством. В то же время сам Цукерберг с помощью ИИ-двойника сможет чаще и активнее взаимодействовать с работниками и получать от них больше обратной связи.

Агентство пишет, что создание ИИ-версии Цукерберга может продемонстрировать практическую ценность искусственного интеллекта в работе и запустить новый тренд на виртуальных личных ассистентов среди топ-менеджеров. Делегирование части управленческих задач виртуальному двойнику должно освободить основателю Meta больше времени и ресурсов для разработки новых продуктов.

Вместе с тем Bloomberg указывает и на возможные риски: виртуальный начальник может усилить ощущение оторванности руководства от коллектива. Кроме того, вызывает сомнение, способен ли ИИ по-настоящему учитывать мнение сотрудников и принимать решения, в которых важны эмпатия и человеческий подход.