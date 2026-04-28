Москва28 апр Вести.Россия в настоящее время испытывает невиданный ранее дефицит кадров. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Особенность ситуации сейчас – это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы сказала Набиуллина

Она отметила, что в России никогда такого не было, а такое положение "оказывает влияние на всю экономическую ситуацию".

16 апреля в ходе выступления на Биржевом форуме Московской биржи Набиуллина уже говорила о том, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.

Как позже объяснила заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина, сложившаяся ситуация во многом обусловлена тем, что поколение зумеров, которое должно было прийти на смену выбывающим работникам, не стремится к постоянной занятости. Эту категорию россиян, как заметила Кузьмина, "устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без оформления".