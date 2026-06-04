Решетников отметил, что приватизация – не всегда про крупные предприятия Решетников: приватизация – это не только крупные предприятия

Москва4 июн Вести.Приватизация касается не только крупных, но и малых предприятий. Об этом ИС "Вести" заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на ПМЭФ.

Он объяснил, что в начале 90-х было выкуплено много малых предприятий. Сейчас это уже развитые объекты.

Очень важно, что Дума сейчас поддержала и приняла сроки исковой давности по приватизации. … Приватизация, многие это воспринимают как крупные предприятия, но на самом деле приватизации подверглось 110 тысяч объектов в начале 90-х. И очень много там малых предприятий, малого бизнеса, которые уже инвестировали, перестроили эти объекты, развили заявил Решетников

Ранее он объяснил причины низкой производительности труда. По его словам, проблема часто заключается в "сквозных процессах", а также неправильной оценки средств.