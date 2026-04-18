Москва18 апрВести.Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал появившуюся информацию о стрельбе в украинской столице. По его слова, среди раненых есть ребенок.
Среди раненых на улице в Голосеевском районе – ребенок. Его медики транспортируют в больницунаписал Кличко в своем Telegram-канале
Мэр Киева сообщил, что операция по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете, куда зашел неизвестный, также слышны звуки выстрелов.
В результате стрельбы есть раненые и несколько погибшихсообщил Кличко
Мужчина открыл стрельбу на улице. Согласно кадрам, которые распространяют украинские СМИ, неизвестный стрелял в упор. После этого он зашел в супермаркет, где взял заложников. Сотрудники правоохранительных органов окружили магазин.