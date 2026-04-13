Москва13 апр Вести.Новая власть Венгрии будет придерживаться позиции Европы, поскольку ее лидеры выдвигают стране ультиматум в вопросах нефти. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" основатель и главред венгерского портала Moszkvater.com, обозреватель еженедельника Demokrata Габор Штир.

Он назвал популизмом заявления оппозиционной партии Венгрии "Тиса" не отказываться от импорта российской нефти до 2035 года. Журналист считает, что позиция Евросоюза иная: даже в случае сохранения Виктором Орбаном должности премьер-министра Венгрии ЕС настаивал бы на полном прекращении закупок к концу следующего года.

Евросоюз говорит, что даже если Орбан остался бы, [то] до конца следующего года все — конец истории, отказаться [от нефти РФ] должны все, даже Венгрия и Словакия. Вопрос в том, что они должны поддерживать эти отношения, потому что технически Венгрия не сразу может перейти на другую нефть считает Штир

Партия "Тиса" победила на парламентских выборах в Венгрии, получив 138 из 199 мандатов,

Ранее сенатор Владимир Джабаров высказался, что Мадьяр не будет целиком русофобским лидером Венгрии.