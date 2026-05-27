Евродепутат Блага заявил о военном трибунале для Зеленского из-за Старобельска

Москва27 мая Вести.Евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что после теракта в Старобельске Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом.

В своем Telegram-канале Блага отметил, что аплодирует отказу Словакии от участия в антироссийских трибуналах.

Если кто-то совершает военные преступления, за которые должен предстать перед военным трибуналом, так это Зеленский сказал депутат Европарламента

Он напомнил о теракте в Старобельске и восхвалении бандеровцев украинскими властями.

Ранее Госдума приняла обращение к ООН в связи с атакой ВСУ в Старобельске на колледж и общежитие, где проживали подростки. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.