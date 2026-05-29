Медведев назвал европейских лидеров ответственных за теракт в Старобельске

Москва29 мая Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с крайне резким заявлением в адрес руководства европейских государств. Комментируя последние события, российский политик напрямую возложил на лидеров ЕС ответственность за организацию теракта в городе Старобельске.

В своем личном аккаунте Медведев перечислил ряд высокопоставленных западных чиновников и политических деятелей, обвинив их в содействии террористической деятельности.

За это, как и за теракт в Старобельске напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани! написал зампред Совбеза

Дмитрий Медведев столь резкое заявление сделал, имея в виду главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, лидера немецкого ХДС Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поддержка Украины западными странами делает их соучастниками военных преступлений.