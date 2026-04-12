Москва12 апр Вести.Российские военные сорвали четыре попытки выдвижения, которые Вооруженные силы Украины предприняли несмотря на пасхальное перемирие. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что боевики ВСУ пытались выдвинуться на позиции ВС РФ у Кондратовки и Новой Сечи в Сумской области, а также в районе Калеников в Донецкой Народной Республике.

В субботу, 11 апреля, в зоне спецоперации в силу вступило пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным до конца дня 12 апреля.

Ранее также сообщалось, что ВСУ во время объявленного перемирия атаковали автозаправку в Льгове Курской области. Три человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали.