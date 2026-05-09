Москва9 маяВести.Иронично отреагировал на указ Владимира Зеленского с "разрешением" на проведение Парада Победы на Красной площади в Москве бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.
Миллер опубликовал пост в соцсети X.
Теперь Зеленский должен дать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту — на открытие пирамид ровно в девять часов утрашутливо написал польский политик
В своем сообщении Лешек Миллер подчеркнул, что России не нужно ничье разрешение или дозволение на проведение парада в своей стране, на главной площади ее столицы по поводу праздника.
Самое забавное в том, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагерядобавил Миллер
Ранее Зеленский несколько раз угрожал атаковать 9 Мая Красную площадь Москвы в момент проведения Парада Победы ракетами "Фламинго" и сорвать проведение празднования 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Но после того, как Минобороны России выступило с предупреждением в адрес Киева об ответном ракетном ударе украинской столицы, решил от угроз отказаться.
Цирком указ Владимира Зеленского назвал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, а в МИД России назвали выходку Зеленского клоунадой.