Польский экс-премьер высмеял указ Зеленского о Параде Победы в Москве Экс-премьер Польши высмеял за "разрешение проведения" парада в Москве

Москва9 мая Вести.Иронично отреагировал на указ Владимира Зеленского с "разрешением" на проведение Парада Победы на Красной площади в Москве бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Миллер опубликовал пост в соцсети X.

Теперь Зеленский должен дать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту — на открытие пирамид ровно в девять часов утра шутливо написал польский политик

В своем сообщении Лешек Миллер подчеркнул, что России не нужно ничье разрешение или дозволение на проведение парада в своей стране, на главной площади ее столицы по поводу праздника.

Самое забавное в том, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря добавил Миллер

Ранее Зеленский несколько раз угрожал атаковать 9 Мая Красную площадь Москвы в момент проведения Парада Победы ракетами "Фламинго" и сорвать проведение празднования 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Но после того, как Минобороны России выступило с предупреждением в адрес Киева об ответном ракетном ударе украинской столицы, решил от угроз отказаться.

Цирком указ Владимира Зеленского назвал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, а в МИД России назвали выходку Зеленского клоунадой.