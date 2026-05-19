Джабаров высказался о перспективах создания многополярного мира Джабаров: идея многополярного мира вырисовывается все более явно

Москва19 мая Вести.В настоящий момент идея многополярного мира вырисовывается все более явно. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил, что идею многополярного мира одним из первых высказал президент России Владимир Путин. Кроме того, отметил Джабаров, соответствующую концепцию продвигал председатель КНР Си Цзиньпин.

Я думаю, что сейчас она [идея многополярности] вырисовывается все более явно. Главенствующего положения одной нации, одной страны в мире больше нет. И события последних лет показывают, что если американцы не перестроят свою политику, не откажутся от политики экспансии, скорее всего, они проиграют в этом противостоянии. А многополярный мир будет привлекать внимание многих других игроков в этом мире сказал Джабаров

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что череда мировых конфликтов указывает на необходимость перехода к многополярному мироустройству. По его словам, этому могут поспособствовать усилия таких объединений, как ШОС и БРИКС.