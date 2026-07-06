Москва6 июл Вести.Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки киевскому режиму беспилотников будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов российской армии. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ночь на 6 июля российские средства ПВО сбили над российскими регионами 613 из 625 беспилотников Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ заявили, что стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными.

Они будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных Сил Российской Федерации по территории Украины говорится в сообщении

В субботу на совещании с военными президент РФ Владимир Путин заявил, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено.