Экс-генсек НАТО назвал страны, способные взять ответственность за оборону Европы Telegraph: экс-генсек НАТО призвал Британию и Францию возглавить оборону Европы

Москва25 апр Вести.Великобритания и Франция должны возглавить "коалицию желающих" для обеспечения обороноспособности Европы. Об этом газете The Telegraph сообщил Андерс Фог Расмуссен, который был генеральным секретарем альянса в период с 2009 по 2014 год.

Он отметил, что возникающие объединения должны работать вместе с НАТО, а не заменять альянс.

Сейчас нам нужна "коалиция желающих", в состав которой войдет новый орган принятия решений подчеркнул Расмуссен

Ранее лидеры Евросоюза обсудили, как будут работать механизмы военного ответа без участия Североатлантического альянса при нападении на страны объединения.