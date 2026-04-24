Москва24 апр Вести.Лидеры Евросоюза впервые обсудили, как будут работать механизмы военного ответа без участия Североатлантического альянса при нападении на страны объединения, заявила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что это произошло в ходе неформального саммита ЕС на Кипре.

У нас состоялась очень нужная и своевременная дискуссия о [статье 42.7 Договора о Европейском союзе], посвященной коллективной обороне. Соглашение четко определяет, что нужно делать, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается. Соглашение не определяет, что именно и как будет происходить, если [произойдет нападение], кто и что делает. Мы активно работали над этим сегодня сказала фон дер Ляйен

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает в Европе всплеск милитаризма, направленный против нее. Он подчеркнул, что действия ЕС требуют от России адекватного ответа, способного обеспечить ее интересы.

Позднее он назвал заявления о якобы подготовке Россией нападения на одну из стран НАТО польского премьера Дональда Туска признаком русофобии и оголтелого милитаризма, который охватил Варшаву и другие европейские столицы.