Фон дер Ляйен впервые встретится с главкомом сил НАТО в Европе 15 апреля

Москва10 апр Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые проведет встречу с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем 15 апреля, сообщила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

Уточняется, что 16 апреля глава ЕК встретится с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

По словам Пинью, эти встречи необходимо рассматривать в контексте конфликта между Ираном, США и Израилем. Рютте в ходе переговоров расскажет фон дер Ляйен о своих встречах в Штатах 8-12 апреля.

Ранее стало известно, что Рютте встретился в США с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе переговоров Трамп резко раскритиковал генсека НАТО и блок в целом.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев с иронией прокомментировал эту встречу, назвав Рютте и Альянс провальными.