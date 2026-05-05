Euractiv: в ЕС отработали сценарий применения статьи о взаимопомощи без НАТО

Послы ЕС отработали сценарий применения статьи о взаимопомощи без учета НАТО Euractiv: в ЕС отработали сценарий применения статьи о взаимопомощи без НАТО

Москва5 мая Вести.В понедельник послы стран Евросоюза отработали сценарий применения статьи 42.7 договора ЕС о взаимной помощи странам блока без учета возможностей НАТО и сократив роль Европейской службы внешних связей (EEAS). Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов.

По информации издания, Европейская служба внешних связей планирует разработать руководство на случай задействования статьи 42.7 договора о ЕС о взаимной обороне. Первая отработка применения статьи была назначена на 4 мая.

По словам одного из дипломатов, на симуляции основное внимание было уделено "практическим аспектам" применения статьи. Цель состояла в том, чтобы обсудить пороговые значения для запуска механизма, какие инструменты доступны для поддержки столиц и возможные препятствия.

Однако эти технические учения не учитывали возможную роль НАТО пишет газета

Euractiv сообщает, что EEAS сначала хочет уточнить, какие инструменты ЕС будут доступны в случае кризиса, прежде чем вступать в диалог с альянсом.

Послам предложили два сценария, чтобы определить роль EEAS. По словам источника, большинство стран подчеркнули, что дипломатическое подразделение ЕС должно играть лишь вспомогательную роль.

Однако, чиновники ЕС опасаются, что эта инициатива будет воспринята в США как возможность сократить свои обязательства в обеспечении безопасности Европы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз превратился в затратную обузу для США.