Чехия и Израиль обсудят взаимодействие в оборонной промышленности и экономике

Москва14 апр Вести.Вице-премьер и глава Министерства иностранных дел Чехии Петр Мацинка прилетел с рабочим визитом в Израиль. Он планирует обсудить двустороннее партнерство в области оборонной промышленности и экономики.

По словам министра, данный визит позволит активизировать экономические отношения двух стран, сообщает информагентство ČTK.

Мы хотим выразить Израилю поддержку и солидарность в этой нелегкой ситуации сказал Мацинка

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что заявления президента США Дональда Трампа о НАТО представляют большую угрозу для альянса, чем любые потенциальные действия России в отношении блока.