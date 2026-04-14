Москва14 апрВести.Вице-премьер и глава Министерства иностранных дел Чехии Петр Мацинка прилетел с рабочим визитом в Израиль. Он планирует обсудить двустороннее партнерство в области оборонной промышленности и экономики.
По словам министра, данный визит позволит активизировать экономические отношения двух стран, сообщает информагентство ČTK.
Мы хотим выразить Израилю поддержку и солидарность в этой нелегкой ситуациисказал Мацинка
Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что заявления президента США Дональда Трампа о НАТО представляют большую угрозу для альянса, чем любые потенциальные действия России в отношении блока.