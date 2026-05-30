Москва30 маяВести.Не все в Финляндии поддерживают выделение военной помощи Украине. Об этом заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
Так он прокомментировал публикацию главы киевского режима Владимира Зеленского в соцсети X, в которой тот благодарит "финский народ за неизменную поддержку"
Я финн, и я не поддерживаю этонаписал Дотком
Накануне в Минобороны Финляндии сообщили, что страна направит Украине 33-й пакет военной помощи на общую сумму в 128 млн евро. При этом ведомство не стало раскрывать его содержание, сроки и способ доставки военной помощи