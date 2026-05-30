Дотком заявил, что не все в Финляндии поддерживают отправку военной помощи Киеву

Дотком раскритиковал решение Хельсинки предоставить Киеву новый пакет помощи

Москва30 мая Вести.Не все в Финляндии поддерживают выделение военной помощи Украине. Об этом заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

Так он прокомментировал публикацию главы киевского режима Владимира Зеленского в соцсети X, в которой тот благодарит "финский народ за неизменную поддержку"

Я финн, и я не поддерживаю это написал Дотком

Накануне в Минобороны Финляндии сообщили, что страна направит Украине 33-й пакет военной помощи на общую сумму в 128 млн евро. При этом ведомство не стало раскрывать его содержание, сроки и способ доставки военной помощи