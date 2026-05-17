Пушков: рассуждениями о переговорах по Украине Стубб похож на Ганнибала Лектера

Москва17 мая Вести.Президент Финляндии Александр Стубб боится, что если его не будет за столом переговоров по урегулированию ситуации на Украине, он будет за ним съеден. Своими рассуждениями он напоминает Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят", заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

Он отметил, что Стубб показал свои истинные намерения относительно мирных переговоров по Украине.

Президент Финляндии опасается, что будет съеденным за столом переговоров, если не будет сидеть за ним. … Кого-то мне Стубб напоминает своими рассуждениями... Вот кого: доктора Лектера из "Молчания ягнят" написал Пушков в своем Telegram-канале

Сенатор подчеркнул, что Европа не намерена урегулировать украинский конфликт, а боится остаться в стороне от решения.