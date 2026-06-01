В Европарламенте указали на главных противников диалога с Россией

Москва1 июн Вести.Германия, Польша и страны Балтии остаются основными противниками начала переговоров с Россией, тогда как ряд других государств ЕС выступает за более прагматичный подход. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер.

По его словам, которые приводят "Известия", внутри Евросоюза сохраняются серьезные разногласия по вопросу выстраивания диалога с Москвой, что мешает выработке единой позиции.

Есть страны, которые публично заявили о своем нежелании вести переговоры с русскими, в основном это страны Балтии, Польша, а в настоящее время также Германия и некоторые другие отметил Картхайзер

Депутат также упомянул главу европейской дипломатии Каю Каллас среди политиков, придерживающихся аналогичной позиции. В то же время, по его словам, более открытый подход к диалогу демонстрируют Бельгия, Словакия, Австрия, Люксембург, а в отдельных случаях – Франция и Италия.

Картхайзер подчеркнул, что отсутствие консенсуса по российскому вопросу может привести к росту напряженности внутри Евросоюза. По его мнению, умеренно настроенные государства не заинтересованы в дальнейшем усилении конфронтации с Россией и риске прямого столкновения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ от диалога с РФ самой большой глупостью Евросоюза.