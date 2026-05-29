Песков назвал самой большой глупостью Евросоюза отказ от диалога с Россией

Москва29 мая Вести.Самая большая глупость Евросоюза - отказ от диалога с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщила ИС "Вести".

Самая большая глупость, которую делают европейцы и люди в Брюсселе, в том, что полностью отказываются от какого-либо диалога с Россией сказал он

По словам Пескова, невозможно решать и обсуждать проблемы без диалога. В этом, как пояснил пресс-секретарь российского лидера, "наверное, кроется самая главная первопричина того тупика в отношениях, в которые мы зашли с европейцами".

Ранее Песков заявил, что ЕС не предлагал России провести переговоры.