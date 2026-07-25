Путин: отец Токаева лечился в Омске после ранения в Великой Отечественной войне

Путин заявил, что отец Токаева лечился в Омске после ранения зимой 1945 года Путин: отец Токаева лечился в Омске после ранения в Великой Отечественной войне

Москва25 июл Вести.Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в годы Великой Отечественной войны проходил лечение в Омске после тяжелого ранения. Об этом президент России Владимир Путин рассказал своему казахстанскому коллеге.

Я еще скажу об этом, когда будем с коллегами общаться. Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича... мы придаем огромное значение памяти о Великой Отечественной войне и вкладе наших народов в победу над нацизмом. сказал глава государства

Токаев, в свою очередь, заявил, что Казахстан считал и считает Россию великим государством.