Москва25 июл Вести.Президент России Владимир Путин принял участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходил в Омске 24–25 июля, где сообщил о планирующемся скором запуске прямых рейсов из Оренбурга в Алматы.

Вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым главы государств обсудили расширение транспортного сообщения между двумя странами. В ходе пленарного заседания Путин заявил, что география прямых авиаперевозок между Россией и Казахстаном продолжает расширяться.

Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами, частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений. На очереди — открытие рейсов в Алматы из Оренбурга, где совсем недавно завершилось строительство нового международного терминала сказал российский лидер

Следом авиакомпания "ЮВТ аэро" сообщила, что приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Оренбург – Алматы 25 июля. Как сообщила пресс-служба оренбургского аэропорта, с августа полеты будут осуществляться по воскресеньям на воздушных судах CRJ-200. Вылеты из Оренбурга запланированы на субботу и воскресенье в 18:25 (16:25 мск), прибытие в Алматы— в 21:15 (19:15 мск). Обратный рейс отправляется из Казахстана в 22:15 (20:15 мск) и приземляется в Оренбурге в 01:20 (23:20 мск). Время в пути составит около трех часов.