Критикующие Израиль могут получить отказ при выдаче грин-карты NYT: Америка может отказать в выдаче грин-карты из-за критики Израиля

Москва25 апр Вести.Причиной отказа в выдаче грин-карты может стать критика в адрес Израиля или подтвержденные факты участия в акциях против Тель-Авива. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на документацию Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

По данным издания, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) получила право отказывать приезжим, которые подают заявление на получение грин-карты по ряду новых пунктов. К "потенциально дисквалифицирующим факторам" отнесли антиизраильские публикации в социальных сетях, участие в пропалестинских протестах и выражение одобрения в адрес носителей антиамериканских взглядов.

Грин-картой называют документ United States Permanent Resident Card, который подтверждает право мигранта на нахождение в США и позволяет устраиваться на работу.